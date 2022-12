Concerto di Natale al Teatro Grande

La musica barocca torna a essere protagonista di uno degli appuntamenti più significativi della programmazione artistica del Teatro Grande, il Concerto di Natale in cartellone martedì 20 dicembre alle ore 20.00.

Per questa importante occasione istituzionale – che vuole essere anche un momento di incontro e di socialità – la Fondazione ha coinvolto Coro e Orchestra Cremona Antiqua impegnati nell’esplorazione del repertorio barocco inteso nella sua più larga accezione, dal primo Seicento italiano al pieno Settecento. Gli artisti saranno diretti dal Maestro Antonio Greco, fondatore di Cremona Antiqua e uno dei direttori di riferimento italiani nel settore della musica antica.

Il programma della serata prevede l’esecuzione del Messiah, celebre oratorio in tre parti per soli, coro e orchestra, composto da Georg Friedrich Händel nel 1741. Questa composizione, suddivisa in tre parti, è l'opera più nota ed eseguita del compositore tedesco, un capolavoro musicale che raccoglie nel libretto una summa di versetti, tratti dalle Scritture, riferiti alla figura del Messia.

La Stagione 2022 del Teatro Grande si chiude così con una tra le più belle composizioni di musica sacra che la storia della musica abbia mai generato.

La Fondazione Teatro Grande ringrazia A2A – da anni tra i Fondatori e tra i più attivi sostenitori – che quest’anno per la prima volta ha deciso di contribuire anche alla realizzazione di un importante evento amato dai cittadini bresciani come il Concerto di Natale.

Per dare la possibilità a tutti di seguire l’appuntamento – soprattutto per coloro che sono impossibilitati a recarsi in Teatro – il Concerto di Natale verrà trasmesso domenica 25 dicembre alle ore 20.30 sul canale Teletutto (in replica il 30 dicembre alle 17.00 e il 7 gennaio alle 20.30).

Gli ultimi biglietti per il concerto sono acquistabili alla Biglietteria del Teatro Grande e online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. È previsto un biglietto studenti scontato al 50% rispetto al prezzo intero. Ricordiamo che la Fondazione del Teatro Grande fa parte dei soggetti aderenti ad App18 e Carta Docente.

Si ricordano gli orari di apertura della Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00, il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dale 15.30 alle 19.00.