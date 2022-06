Indirizzo non disponibile

Torna per la stagione 2022 il cartellone di Storie da Cantare… e da Ascoltare: la manifestazione – a cura dell’Assessorato alla Cultura – che, dall’1 al 29 luglio, animerà per cinque venerdì consecutivi il Centro Storico in piazza Zanardelli e la Fondazione Morcelli Repossi.

Infatti, novità di quest’anno, è l’aggiunta di due serate teatrali a quelle musicali: un modo per far assaggiare ai clarensi quanto sarà messo a loro disposizione a partire dal 2023, quando Chiari avrà di nuovo il suo teatro, grazie all’importante riqualificazione del Teatro Sant’Orsola.

Gli appuntamenti (che si terranno tutti sempre alle 21):

The Women in Rock (1 luglio, piazza Zanardelli);

Non sono nata per condividere odio. Voci da Antigone (8 luglio, Fondazione Morcelli Repossi);

Volta la Carta. Tributo a Fabrizio De André (15 luglio, piazza Zanardelli);

Piccolo Canto di Resurrezione (22 luglio, Fondazione Morcelli Repossi);

Starlight Acoustic Duo (29 luglio, piazza Zanardelli).

La partecipazione sarà gratuita, fino a esaurimento posti. In caso di maltempo, gli eventi si terranno all'Istituto Salesiano di San Bernardino (via Palazzolo, 1 – Chiari).