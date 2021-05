Gardone Riviera: Coma_Cose in concerto al Vittoriale

Scoperti dall’etichetta Asian Fake, che ne ha pubblicato i primi brani sin dagli esordi, il progetto Coma_Cose, ovvero Fausto Lama (Fausto Zanardelli) e California (Francesca Mesiano) nasce a Milano alla fine del 2016. Nei primi mesi del 2017 pubblicano quattro brani, catturando sin da subito l’attenzione dei media e del pubblico italiano, grazie a testi e musiche che evidenziano le coordinate artistiche e stilistiche del duo: radici che affondano nel rap e nel cantautorato accostate ad un immaginario urbano contemporaneo.

Il primo ep, ‘Inverno Ticinese’viene pubblicato ad ottobre dello stesso anno e qualche mese dopo Coma_Cose intraprendono il primo tour con concerti esauriti, nonostante il breve repertorio discografico. A marzo 2018 il singolo ‘Post Concerto’ entra in rotazione su numerosi network radiofonici, ampliando ulteriormente l’attenzione sulla band, tra chiaroscuri letterari ed un sound ed una personalità unici e decisi. A gennaio 2019 arriva il primo album, ‘Hype Aura’: tra rap e cantautorato il duo racconta la Milano divisa tra aperitivi sui Navigli e le difficoltà quotidiane, utilizzando giochi di parole che, in qualche modo, appartengono ad ognuno di noi. Il disco diventa tra i migliori dell’anno nel panorama indie italiano ed il duo varca i confini della penisola suonando a Parigi in apertura ai Phoenix, allo Sgizet Festival di Budapest e registrando due video per VEVO DSCVR a Londra. Il 2019 è anche l’anno dei tutto esaurito nei club, del Primo Maggio a Roma e del Capodanno a Milano in Piazza Duomo. Nel frattempo arrivano le prime certificazioni FIMI (‘Post Concerto’ e ‘Mancarsi’ sono dischi d’oro) e nel 2020 Coma_Cose duettano con Subsonica e Francesca Michielin e, insieme al produttore Stabber, danno vita all’ep ‘DUE’, come i brani contenuti al suo interno.

A febbraio 2021 si esibiscono, per la prima volta, sul palco del Festival di Sanremo con il brano ‘Fiamme Negli Occhi’, riscuotendo un notevole successo, grazie alla loro poetica raffinata in grado di conquistare il pubblico più trasversale. Il singolo, certificato disco di platino, è contenuto in ‘Nostralgia’, il secondo album pubblicato ad aprile sempre su etichetta Asian Fake.

Coppia sul palco e nella vita, Coma_Cose per la prima volta sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale, domenica 27 giugno, per Tener-a-mente festival, per uno spettacolo potente ed emotivamente coinvolgente.

