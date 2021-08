Cologne: Quai des Brumes in concerto

Sabato 28 agosto alle 20.45 presso i Giardini del Municipio di Cologne si terrà il concerto di Quai des Brumes, per il Festival EtnoTracce in Franciacorta.

Il trio esplora le contaminazioni tra musica gipsy, atmosfere balcaniche e klezmer, canzone francese e il jazz, quel crogiuolo di culture che si possono incontrare nella Parigi dei tempi di Django Reinhardt, città immaginaria e creatrice di miti: quel “Quai des brumes” (Il porto delle nebbie) in cui i sogni e i drammi del proletariato urbano parigino assurgevano a dimensione di epopea. Musica di atmosfere, stimolo per una immaginazione oggi spesso addormentata, invito a reinventare un mondo che non c’è più o che forse non c’è mai stato.

L’ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioni.brumes@etnotracce.it. In caso di pioggia il concerto si terrà presso il Teatro parrocchiale di Cologne, in via Martinelli, 2.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...