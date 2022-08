Ouvertour 2022: Cinelli e Belleri al chiosco del Porto Torchio

Ma che coppia martedì sera (30 agosto) al chiosco del Porto Torchio di Manerba del Garda: on air dalle 20 lo show vista lago di Piergiorgio Cinelli e Poncio Belleri.

Lo scatenato duo prosegue così sulle sponde del Benaco l'ormai celebre Ouvertour 2022, in scena in lungo e in largo in tutta la provincia. Ingresso libero, aperitivi a volontà.