Chiari music festival: la Pfm e molti altri in concerto

La sesta edizione del Chiari Blues Festival (ora più semplicemente Chiari Music Festival) si terrà in due distinte giornate il 25 giugno ed il 1° luglio presso l’Istituto Salesiano S. Bernardino (Via Palazzolo 1) di Chiari in provincia di Brescia.



Domenica 25 giugno la PFM sarà in concerto con il tour “1972-2023, da Storia di un minuto a Ho sognato pecore elettriche, abbracciando la poesia di Fabrizio De Andrè”. Un tour già partito in Italia che sta segnando quasi ovunque il tutto esaurito. La formazione è sempre guidata da Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), con Lucio Fabbri (violino, seconda tastiera, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra, cori), Eugenio Mori (seconda batteria). Special guest della serata Luca Zabbini (Organo Hammond, tastiere e voce), compositore e polistrumentista fondatore della prog band Barock Project. Prima di loro la cantante e chitarrista britannica, già vincitrice di tre British Blues Awards, Joann Shaw Taylor. Il bluesman e conduttore radiofonico Dr Feelgood si esibirà con la sua band, i Black Billies per uno scoppiettante show di rock’n’roll di matrice americana. Ancora sound americano con il folk di SirBone (Stefano Raggi) & The Mountain Sailors . Apriranno la serata i Country Owls da Ravenna ed i Pitchtorch trio folk rock formato da Mario Evangelista (Gutbuckets), Danilo Gallo (Guano Padano) e Marco Biagiotti (Vickers). Apertura cancelli ore 15 Inizio concerti alle 15:50.



Biglietti disponibili su TicketOne, Ticketmaster e prevendite abituali. Posto unico a 50€ +d.p per ognuna delle due serata. Abbonamento per entrambe le serate 90€+d.p. Durante il festival saranno presenti stand gastronomici e mercatini del disco e dell’usato.



Il Chiari Music Festival è organizzato dall’Associazione ADMR-Chiari con il contributo del Comune di Chiari, grazie alla preziosa collaborazione dell’Assessorato alla Cultura: l’Associazione è stata fondata nel 1997 da Maurizio Mazzotti insieme al compianto fratello Franco. Negli anni l’associazione ha portato a Chiari nomi come John Hiatt, Pat Metheny, Robben Ford, John Mayall, Procol Harum e moltissimi altri. Oltre al Festival da novembre 2020 l’Associazione gestisce ADMR Rock Web Radio di cultura e diffusione del rock a 360 gradi con diverse rubriche e programmi.