Connessioni Capitali: Cek Franceschetti e Marco Valietti live @ We Love Castello

Associazione Festa della Musica Brescia nell’ambito della programmazione di “We Love Castello” presenta:

Giovedi 22 Luglio 2021

Dalle ore 21.00

Presso Castello di Brescia

Bs/Bg – Connessioni Capitali



E’ l’ottavo appuntamento di una serie di 16 eventi, con “BS-BG Connessioni Capitali”, appuntamento in cui ogni giovedì saliranno sul palco in Castello una realtà musicale Bresciana e una Bergamasca. Questa connessione in ambito musicale fra Brescia e Bergamo vuole essere un primo significativo segnale in vista del 2023 quando le due città saranno insieme capitale della cultura italiana



Ottavo appuntamento con:

Cek Franceschetti (BS) - Marco Valietti (BG)



Ingresso libero

prenota il tuo posto con WhatsApp al 3517718593



Cek Franceschetti, bluesman di valore che ha assimilato la lezione dai grandi maestri con cui fin da giovanissimo è stato on-the-road.È fautore di un proprio percorso artistico originale e di livello che sfocia in un blues abrasivo, spiaz-zante e convincente. Presenta il nuovo album "Sarneghera Stomp" uscito il 2 Luglio 2021.



Marco Valietti Ë un musicista italiano che si dedica , dal 1985 , alla musica blues. La maggior parte della sua attività .si Ë svolta nelle fila della '' Midnight Breakfast Blues Band '' con la quale si Ë esibito in innumerevoli concerti e ha pubblicato quattro lavori discografici. Parallelamente sviluppa la passione per il blues acustico dal quale trae ispirazione per l'esecuzione dei pezzi che vengono arrangiati per la band. L'attività concertistica in acustico sfocia, progressivamente, in uno stile personale che trova la sintesi in sala di incisione nel primo lavoro intitolato ''I'll put a gun to my head''.

