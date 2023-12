Brescia festeggia l'arrivo del 2024: tutti gli eventi di Capodanno

Domenica 31 dicembre 2023, la Festa di Capodanno torna nei teatri e nei luoghi simbolo di Brescia. Divertimento assicurato, e in grande stile: sono infatti quattro le proposte pensate per passare la notte di San Silvestro in città.

Dalle 20.00 – CAPODANNO IN CASTELLO con We Love Castello

21.30 – MA PER FORTUNA CHE C’ERA IL GABER. Viaggio tra inediti e memorie del Signor G al Teatro Sociale

22.00 – FEDRA ENSEMBLE all'Auditorium San Barnaba

dalle 21.00 – CAPODANNO IN PIAZZA LOGGIA con il concertone di MR RAIN a partire dalle 22.30

Per Capodanno e? previsto il prolungamento del servizio metro fino alle 2 di notte.