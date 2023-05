Brescia: saluber arena

Saluber Arena è un concept senza precedenti, si tratta del primo festival musicale e teatrale in azienda per il benessere delle persone e del territorio. Per la prima volta una piccola azienda organizza un festival di grande valore artistico-culturale per arricchire le persone e il territorio. Quattro spettacoli straordinari in un contesto insolito, un'opportunità unica per godersi artisti incredibili.



L'organizzatore è Saluber disinfestazioni, da 30 anni al fianco delle imprese e delle famiglie di Brescia e di Taranto per proteggere beni e persone da infestazioni, contaminazioni e agenti patogeni.