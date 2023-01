Paderno Franciacorta: concerto di buon anno nella Chiesa di San Pancrazio

Un nuovo appuntamento vede protagonista il Coro Calliope in scena a Paderno Franciacorta per iniziativa del Comune e grazie all’ospitalità di don Giovanni Manenti nella Chiesa di San Pancrazio.



Domenica 8 gennaio 2023 alle ore 20,30 sulle note che ci faranno rivivere la magia del Natale a suon di musica, sarà proposto un programma variegato ricco di ampi riferimenti alle ricorrenze e alle atmosfere che andranno appunto a concludersi.



Il Concerto di Buon Anno aprirà con Barcarola da I due Foscari di Giuseppe Verdi e spazierà tra numerosi brani fra i più noti della tradizione (Cantique de Noel, Joy to the world, Noel Noel, Adeste Fideles, Cantan gli angeli, Carol of the bells, White Christmas). Non mancheranno tributi a Maria (Ave Maria di Caccini, La vergine degli angeli di Verdi) e altri brani lirici (Gloria in excelsis Deo di Vivaldi, Inno alla gioia di Beethoven, Brindisi e Va pensiero di Verdi).



Alla direzione del maestro Fabrizio Zanini, con l’accompagnamento dell’Orchestra Calliope su arrangiamenti orchestrali di Adalberto Guida, canteranno anche le voci soliste di Jessica Zizioli (soprano) e Nicolas Resinelli (tenore).



Con questo concerto il Coro Calliope concluderà la stagione natalizia augurando al suo pubblico Buon Anno e guardando a nuove proposte.