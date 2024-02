Brescia: Waste of my Time

Tempo fa, tre musicisti dalle svariate estrazioni musicali, ma con una profonda ammirazione per l’organo Hammond si incontrano per una jam session in un noto locale di Brescia. Da quel momento scaturisce l’esigenza e l’intenzione di lasciare una traccia a testimonianza della loro passione per questo storico strumento. L’Hammond è uno strumento trasversale che è stato utilizzato fra gli anni ‘50 e ‘70 in ambito Jazz, Blues, Soul, Funk, Gospel, Rock ed è abbastanza comune che musicisti di varie estrazioni e stili musicali diversi abbiano introdotto l’organo Hammond nel loro sound. In Waste of my time, il disco in uscita, potrete ascoltare una classica formazione da Organ Trio, ma i loro componenti hanno tutti e tre storie e percorsi musicalicompletamente diversi.

Maurizio Fogazzi, batterista, nasce come musicista Rock militando informazioni sullo stile dei Deep Purple e nel corso degli anni si appassiona al Blues, sperimentandocon notevole successo i vari stili di shuffle che saranno la sua caratteristica firma in numeroseband di Blues internazionali. Il suo poderoso shuffle lo possiamo ascoltare molto bene in brani quali “The Kitchen Table”, “Twin Picks” o “Visionary Charles”, brani originali del disco.

RobertoGiovanni Bellan, organista, si appassiona già dall’età di undici anni alla musica, quella che (oggi…) viene chiamata progressive, ed inizia a intraprendere studi classici di pianoforte. Nel corso degli anni approfondisce la didattica e l’armonia moderna in ambito Jazz, ma l’interesse per il Blues e il Funk lo porta a specializzarsi prevalentemente in questi ambiti, in cui l’organo Hammond è uno strumento portante. In tutti i brani del disco lo possiamo ascoltare mentre mantiene le linee di basso, come era in uso fra gli organisti dell’epoca. Luciano Poli, chitarrista, nasce come musicista appassionato di Rock e Blues militando anche in band di Funk, ma nel corso degli anni si perfeziona nella chitarra Jazz, esplorandone tutti gli stili dal Gipsy allo Swing, dal Bebop alla Fusion. Innumerevoli le collaborazioni con importanti musicisti del panorama jazzistico nazionale e internazionale.

È indiscutibilmente fra i migliori chitarristi Jazz e nel disco Waste of my Time lo possiamo ascoltare mentre esegue assoli intensi e geniali accompagnamenti. In virtù di questo “melting pot” di generi, stili e vissuti personali il risultato è un disco eseguito con l’intenzione Jazz ma che si mischia inevitabilmente con il Blues, il Funk, il Rock e la psichedelia. Il disco contiene brani originali e rivisitazioni di alcuni standard del Blues, del Jazz e del Funk. L’esperienza di questo disco si chiude con la rivisitazione di un brano risalente agli anni ’30, che era stato ripreso nel 1976 dal gruppo “Emerson Lake e Palmer”, dal titolo “Show me the way to go home” cantato in modo magistrale da Linda Severino: è un’esecuzione che stupisce ed emoziona per l’intensità della sua voce e l’interpretazione del gruppo. Tutti i brani sono stati suonati in diretta senza l’ausilio di tracce separate ed eseguiti in un unico take per catturare al meglio la creatività e il Groove della band.



Roberto Giovanni Bellan: C3 Hammond Organ

Luciano Poli: Guitar

Maurizio Fogazzi: Drums