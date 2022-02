Brescia: i Tiromancino al Gran Teatro Morato

Dopo il successo dell’ultimo album “Ho cambiato tante case” (disco pubblicato da Virgin Records/Universal Music Italia lo scorso ottobre e accolto dalla critica con commenti entusiastici), dal prossimo 25 febbraio i Tiromancino torneranno live sui palchi delle principali città italiane con la tournée “Ho cambiato tante case tour".

L’appuntamento bresciano è previsto al Gran Teatro Morato, il prossimo 5 Marzo 2022 (ore 21:30). Biglietti disponibili in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e Fasticket.



Prodotto da Trident Music, questo giro di concerti sarà l’occasione per la band di Federico Zampaglione di calcare nuovamente i palchi dopo una pausa di oltre 3 anni dal lungo tour sold out che aveva accompagnato l’uscita della raccolta “Fino a qui”.



Federico Zampaglione ha commentato con parole colme di gioia: "Ho vissuto tre anni in apnea senza la musica live. Finalmente torno a respirare”. Nello spettacolo live, scritto e diretto da Federico Zampaglione, le canzoni del nuovo album (“Finché ti va”, “Cerotti”, “Er Musicista”, “Domenica”, “L’odore del mare”) si alterneranno agli innumerevoli successi che hanno costellato l’ormai trentennale carriera della band romana tra i quali “La descrizione di un attimo”, “Due destini”, “Per me importante”. Un lungo elenco di successi che conferma, uscita dopo uscita, il ruolo da protagonista di Federico Zampaglione all’interno del panorama cantautorale italiano.



Lo show che i Tiromancino porteranno sul palco sarà un vero e proprio viaggio che scandaglia rapporti familiari importanti, parole rivolte dai figli ai genitori e dai genitori ai figli, sentimenti legati alle relazioni amorose e all’amicizia, ma anche il rapporto con il pianeta, il legame con il cinema e con la musica ed i suoi maestri.



Sul palco con Federico Zampaglione ci saranno: Antonio Marcucci alla chitarra, Francesco “Ciccio” Stoia al basso, Marco Pisanelli alla batteria e percussioni e Mauro Rosati alle tastiere.



E’ possibile candidarsi per salire sul palco con i Tiromancino e duettare con Federico Zampaglione sulle note del suo ultimo singolo “L’odore del Mare” (interpretando la parte cantata originariamente da Carmen Consoli). Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://www.tridentmusic.it/regolamento-canta-con-tiromancino e tramite post sui Social Network di Trident Music.