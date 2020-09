Brescia: The Black Shoe in concerto al Mo.Ca.

Lunedì 14 settembre alle 21, nel cortile di Mo.Ca – Centro per le nuove culture in via Moretto 78, è in programma il prossimo appuntamento di “Mo.Ca. Suona sotto le stelle”, la rassegna musicale inserita nel palinsesto di “Brescia d’estate – emozioni dal vivo”, organizzato dal Comune di Brescia per l’estate in città.

Sul palco, The Black Shoe (Marco Pasinetti, chitarra, Andrea Greco, batteria Giuliano Dal Bosco, contrabbasso, Michele Pasotti, tromba e flicorno).

Il gruppo nasce nel 2017 quale trio chitarra, contrabbasso e batteria, tra le mura del Conservatorio Marenzio di Brescia. Dal 2020 diventa un quartetto con l'ingresso della tromba. Questi anni di attività e le moltissime ore di prove hanno permesso di sviluppare interplay e una grande sintonia musicale e personale, con la quale lavorare per cercare un suono d'insieme molto personale. La musica è scritta da Marco Pasinetti e arrangiata con gli altri componenti della band. I brani sono ispirati ai grandi maestri che hanno scritto e continuano a scrivere la storia del jazz, sia chitarristi (Django Reinhardt, John Scofield, Bill Frisell, Julian Lage) che non (Thelonious Monk, Horace Silver).

Ci sono brani in 4/4, in 3/4, ma anche su tempi dispari, c'è il blues, ci sono brani molto swing composti su armonie riconducibili al jazz americano della prima metà del Novecento e altri con armonie molto più moderne legate al jazz europeo, pensate su tempi even eight. I temi comprendono sia momenti cantabili che passaggi tecnici, altri incentrati sul groove e sugli incastri ritmici, ma tutti accomunati da una medesima sensibilità di ispirazione delle melodie e degli ambienti sonori, la stessa usata anche nella scelta degli standard da inserire in aggiunta ai brani inediti.

L’ingresso al concerto è gratuito con prenotazione obbligatoria da effettuarsi sul sito morettocavour.com oppure sulla pagina facebook dell'evento.