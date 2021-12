Capodanno a Brescia: concerto dei Pulsar Ensamble al Teatro Romano

Ultimo dell'anno a Brescia con il concerto dei Pulsar Ensamble, in programma alle 21.30 al Teatro Romano.

Ensemble composto da cinque musicisti con un set inusuale e variegato di batterie, percussioni intonate e non, sintetizzatori, campionatori e live electronics. La musica si muove alla ricerca di una fusione tra mondo acustico ed elettronico, secondo un'ambientazione sonora che fonde post-jazz, post-rock, sperimentazione ed electro-pop. Il set dal vivo è completato da un'installazione illuminotecnica che esalta i gesti musicali e il contesto che li ospita.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, entro il 30.12.2021 alle ore 17.00, fino ad esaurimento posti disponibili.

Accesso: per il Teatro Romano da Vicolo del Fontanone – per White Room (in caso di maltempo) da Via Musei, 81.

Info e prenotazioni: CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833/34 – santagiulia@bresciamusei.com.



La prenotazione si considera valida previo ritiro del coupon presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia. SUPER GREEN PASS richiesto.

INFORMAZIONI UTILI:

Per consentire un ordinato e regolare rientro alle abitazioni private nella notte di Capodanno il servizio Metrobus è previsto con orario prolungato con ultima partenza dai capolinea all’una di sabato 1 gennaio 2022.

Avvio operazioni di controllo accesso ore 20.30. E' obbligatorio l’uso corretto della mascherina durante tutto lo svolgimento dello spettacolo.