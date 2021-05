Brescia Sound al Teatro Grande

Il Teatro Grande, in collaborazione con Latteria Molloy, è protagonista di un progetto inedito che porta sul palco del Massimo cittadino alcune delle personalità musicali più interessanti della scena indipendente bresciana. Una serata per dare voce ai musicisti del territorio da mesi impossibilitati a esibirsi dal vivo.



Superdownhome, Slick Steve & The Gangsters, Viadellironia, Voodoo Kid, Kick, Listrea saranno i gruppi che andranno a comporre un affresco musicale cittadino.



Informazioni biglietteria:

tel: +39 030 2979333

fax: +39 030 2979342

orario: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00; sabato dalle 15.30 alle 19.00

chiusura: domenica, lunedì e festivi.

email: biglietteria@teatrogrande.it

