Sabato 15 giugno, dalle 18 alle 24, si terrà la tradizionale Notte Bianca della 1000 Miglia: musica e concerti animeranno il centro cittadino, mentre bar e ristoranti – coi loro tavolini in strada – accoglieranno i visitatori in arrivo a migliaia da tutto il Nord d'Italia.



Sarà, come sempre, una memorabile giornata di festa, che avrà come ciliegina sulla torta il concerto del rapper Shade in piazza della Loggia. Tra le altre proposte, la "Rusty Brass Band" in piazza Paolo VI, il coro "Un cuore di voci" in piazzetta Tovini e il quartetto "The Sidewalk" in corso Zanardelli.

Questo il programma completo:

PIAZZA LOGGIA

ore 20: Radio Bruno dj

ore 21: concerto band d'apertura

ore 22: concerto Shade

PIAZZA PAOLO VI

ore 22: concerto Rusty Brass Band

PIAZZETTA TOVINI

ore 21.30: concerto Un Cuore di Voci

CORSO ZANARDELLI