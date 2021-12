Capodanno a Brescia: concerto della Hell Spet Country Band al MO.CA

Ultimo dell'anno a Brescia con il concerto degli Hell Spet Country Band, in programma alle 21.30 al Mo.Ca. Un evento in collaborazione con Associazione Festa della Musica.

La Hell Spet Country Band nasce nel 2011 per volonta? di Niccolo Papini (One Man Banjo) e Federico Cantaboni (Rock n' Sbock), alle fila si aggiungono Simone Grazioli, Mattia Bertolassi e Pietro Gozzini. La band propone un set coinvolgente con un beat frenetico, musica country come in Italia nessuno la fa. Sentire per Credere.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, entro il 30.12.2021 alle ore 17.00, fino ad esaurimento posti disponibili.

A questo link info e prenotazioni. SUPER GREEN PASS richiesto. L'evento si terrà all'Auditorium San Barnaba in caso di maltempo.

INFORMAZIONI UTILI:

Per consentire un ordinato e regolare rientro alle abitazioni private nella notte di Capodanno il servizio Metrobus è previsto con orario prolungato con ultima partenza dai capolinea all’una di sabato 1 gennaio 2022.

Avvio operazioni di controllo accesso ore 20.30. E' obbligatorio l’uso corretto della mascherina durante tutto lo svolgimento dello spettacolo.