Brescia, Mo.Ca: "Fiati all’opera"

Lunedì 10 agosto, alle 21, nel cortile di Mo.Ca di via Moretto 78, è programma il secondo appuntamento con i concerti di Bazzini Consort, inseriti nel programma di “Brescia d’estate – Emozioni dal vivo”, il palinsesto di eventi estivi del Comune di Brescia.

L’associazione di giovani musicisti bresciani, da tempo attiva sul territorio, proporrà lo spettacolo “Fiati all’opera”, suggestioni liriche tra arie e sinfonie dell’opera italiana nella trascrizione per quintetto di fiati.

Sul palco si esibiranno Serena Zanetti al flauto, Carlo Ambrosoli all’oboe, Stefano Rivetta al clarinetto, Francesco Albertini al fagotto e Alessandro Alghisi al corno..

L'ingresso è libero prenotando dal sito bazziniconsort.eventbrite.com. In caso di maltempo il concerto si terrà in Sala Danze di Mo.Ca. e, a causa delle disposizioni per il Covid-19, sarà possibile garantire solo 40 posti all'interno delle sale del Palazzo: per l’ingresso la precedenza sarà stabilita in base all'ordine di prenotazione.

Informazioni: info@bazziniconsort.it.