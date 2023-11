Brescia: miti di città

Un percorso immersivo nell’arte al ritmo di una vibrante musica dal vivo. “Miti di città” è uno spettacolo itinerante con musica dal vivo nato per raccontare la storia di colui che dal punto di vista mitologico fu il fondatore di Brescia.



Stiamo parlando di Ercole, il semidio che avrebbe fornito alla città la prima cinta di mura come dimostrazione della sua forza. In pieno centro storico è ammirabile la torre d’Ercole costruita in epoca medioevale e così chiamata perché è proprio in quella zona che pare venisse venerato. A poche centinaia di metri, infatti, si tramanda la presenza di un Tempio detto “di Ercole”. Ma ci sono altre meravigliose opere dedicate al semidio sparse qua e là in alcuni palazzi del centro storico. Molto amato e pregato prima dell’evento del cristianesimo, porta con sé il mito del grande eroe. Dotato di forza sovrumana, odiato dalla dea Giunone, vittima di un’atroce follia che lo porterà ad uccidere la prima moglie e ad espiare questo peccato attraverso le famose 12 fatiche.





