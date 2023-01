Brescia: Luca Ploia al Seconda Classe

Appuntamento da non perdere mercoledì 25 gennaio al Seconda Classe di Brescia in via Carlo Zima 9/A dove si terrà una serata live esclusiva del cantautore Luca Ploia.

Il locale aprirà per la cena alle ore 20 mentre alle ore 21.30 inizio della serata con il concerto. Sul palco con Luca ci saranno Michele Bonivento (piano e Hammond), Alberto Pavesi (batteria), Paola Zadra (basso) e Michele ‘Poncio’ Belleri (chitarra).



La serata sarà dedicata a una raccolta fondi per la Ffc Ricerca (Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi cistica) di cui Luca Ploia è un sostenitore.



Nella scaletta saranno presenti anche i suoi ultimi quattro singoli “Buongiorno amore”, “La felicità è una questione di spazio”, “Proibito svanire” e “ Il mio grido per te”, di cui è stato appena pubblicato il video girato alla Pinacoteca Tosio Martinengo con la regia di Enrico Fappani. Presenta Alex Rusconi. Per prenotazioni: 030/3753821



Per l’occasione sarà disponibile, nella versione musicassetta, “Nato nel Medioevo”, il secondo album di inediti del cantautore bresciano.



"La musicassetta è un formato che mi ha sempre affascinato - afferma l’autore- un formato analogico dimenticato che ci ha permesso di creare una “edizione deluxe” con le canzoni registrate al Teatro Romano di Verona per lo scorso Verona Beat".



Nella scaletta della musicassetta sono infatti presenti tre brani live: oltre alle versione dal vivo dei singoli “Buongiorno Amore” e “La felicità è una questione di spazio” anche la cover di “Eppur mi sono scordato di te” di Mogol/Battisti.



La musicassetta è in edizione limitata ed ogni copia è stata autografata dall’artista.