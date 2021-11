Latteria Molloy: "20 years in one night party", tributo a The Cure

Alla Latteria Molloy di Brescia, sabato 14 novembre è in programma "20 years in one night party", tributo a The Cure. Per l'occasione 12 band si alterneranno su palco e risuoneranno le canzoni che hanno fatto la storia di questa band straordinaria, da "Friday i'm in love" a "Just like heaven", da "Boys don't cry" a "Close to me", passando per "Lullaby", "A Forest", "Lovesong" e tanti altri successi indimenticabili.