Brescia: La Grande Notte del Jazz

Costo: € 15,00 per singolo evento, € 20 per due eventi a scelta. Sconto del 50% per gli studenti

Dopo il successo delle precedenti edizioni, sabato 5 giugno 2021 torna La Grande Notte del Jazz, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della musica jazz che intende celebrare e far conoscere la lunga tradizione di questo genere musicale.

Grandi le novità di quest’anno, a partire dalle location: non più solo il Teatro Grande, ma anche la splendida cornice del cortile di Palazzo Broletto, fulcro della vita sociale e amministrativa della città. Nuovo format inoltre per la fruizione dei concerti, non legati a un singolo carnet, ma liberamente scelti dal pubblico.

La maratona musicale inizierà alle ore 16.00 al Teatro Grande con l’ensemble TAKE OFF – Double Voices, proseguirà con gli spettacoli delle h 17 e delle h 20 nel cortile del Broletto e si concluderà con il concerto del trio Franco D’Andrea New Things alle h 21 di nuovo in teatro.

Informazioni e prenotazioni

Biglietti disponibili presso la Biglietteria del Teatro Grande (Corso Zanardelli, 9) oppure on line sui siti teatrogrande.it o vivaticket.com.

Ogni location accoglierà gli spettatori in sicurezza di fruizione già a partire da 45 minuti prima dell’inizio dei concerti.

Per tutte le informazioni visita il sito ufficiale del Teatro Grande.





