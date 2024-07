Santa Giulia: Jazz On the Road - Maria Pia de Vito

Dal 17 al 20 luglio, il grande jazz torna protagonista con il Ventunesimo Festival estivo dell’Associazione Culturale Jazz on the Road. Quest'anno, la manifestazione approda al Museo Santa Giulia, luogo storico e simbolo di via Musei e della cultura storica bresciana, set straordinario, nonché sito UNESCO. In questa cornice, venerdì 19 luglio, presso l'Auditorium di san Barnaba si potrà assistere all’incantevole esibizione della straordinaria Maria Pia De Vito e del suo ultimo progetto, This Woman’s Work. Attraverso la musica e le parole, la De Vito, accompagnata da alcuni dei più talentuosi e innovativi jazzisti italiani, esplorerà alcuni temi fondamentali e delicati come la condizione femminile nel corso dei secoli.

Maria Pia De Vito | Voce, Effetti

Mirco Rubegni | Tromba

Giacomo Ancillotto | Chitarra Elettrica, Effetti

Matteo Bortone | Contrabbasso, Effetti

Federico Scettri | Batteria