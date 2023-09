Brescia: il coro Calliope alla rassegna Brescia in coro

Il Coro Calliope è attualmente impegnato in una dinamica attività che lo vede protagonista di numerosi e impegnativi concerti con la direzione dello storico maestro Fabrizio Zanini. Dopo il sentito apprezzamento dei cittadini di Comezzano-Cizzago il 3 settembre 2023 per il concerto Musica sacra e profana, ispirato anche grazie all’intervento dell’Orchestra Calliope e dei solisti Jessica Zizioli, Nicolas Resinelli e Veronica Delorenzi, il 17 settembre parteciperà alla rassegna Brescia in coro 2023 promossa da Cori Lombardia. Per l’occasione proporrà celebri brani lirici di G. Verdi (Barcarola, Coro di zingari, Stride la vampa, Tu sei bella, Va pensiero) e di G. Bizet (Habanera) con la partecipazione del mezzosoprano Veronica Delorenzi e con Alessandro Scioscioli al piano. Sarà presente nel centro storico di Brescia: in piazzetta S. Alessandro alle 17 e in piazzetta Pallata alle 18 per concludere a cori riuniti in piazza Vittoria alle 18.45.