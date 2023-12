Brescia: Harlem gospel choir al Gran Teatro Morato

Martedì 19 dicembre (21:15) al Gran Teatro Morato di Brescia andrà in scena un grande spettacolo dedicato a Whitney Houston dell’Harlem Gospel Choir.



Si tratta del più famoso coro gospel d’America, uno dei più celebri in tutto il mondo e uno dei più longevi, da più di 30 anni sulle scene: fondato nel 1986 da Allen Bailey per le celebrazioni in onore di Martin Luther King, l’Harlem Gospel Choir è formato dalle più raffinate voci e dai migliori musicisti delle Chiese Nere di Harlem e di New York.



II loro nuovo show s’intitola Celebrating 60 Years of Whitney Houston e li vedrà cantare i più famosi brani della tradizione gospel, da Oh Happy Day ad Amazing Grace, alternati a brani gospel contemporanei, jazz e blues, oltre ad un emozionante tributo a Whitney Houston.