Brescia: Gab De La Vega live a Enotema

Gab De La Vega è un cantautore con un background punk e hardcore. Dopo anni passati a suonare musica a volumi folli e a urlare a squarciagola in un microfono, ha imbracciato una chitarra acustica per scrivere canzoni sincere e sentite su tutto ciò di cui sentiva il bisogno di parlare.

Nato a Brescia, cittadino del Mondo: fa di tutto per portare la sua musica ovunque possa. Nel corso degli anni ha fatto numerosi tour in Europa (più di 20 paesi, tra cui due tour nel Regno Unito) e ha toccato anche la costa orientale degli Stati Uniti, il Canada (tre volte) e il Sud America.

Ha fatto concerti grandi e concerti piccoli, condividendo il palco con artisti come Frank Turner, Against Me!, Laura Jane Grace, PUP, Chuck Ragan, Joey Cape, Kevin Seconds (7 Seconds), Austin Lucas, Ceremony, H2O e molti altri.

Nell'estate del 2019 ha iniziato ad esibirsi anche in formato full band: la prima volta come Gab De La Vega and The Open Cages è stata come apertura per Frank Turner and The Sleeping Souls. Da allora ha suonato sia in full band che in concerti da solista.

Ha pubblicato 3 album, un paio di 7" e alcuni singoli. Il suo terzo album "Beyond Space and Time" è stato pubblicato all'inizio del 2020, mentre un paio di nuovi singoli sono usciti negli ultimi due anni.

Nel 2022 è stato in tour in Europa, con live in Austria, Germania, Paesi Bassi e Belgio, ha suonato con Laura Jane Grace (Against Me!) in Italia e ha intrapreso il suo terzo tour in Canada, con 22 date tra Ontario, Quebec, New Brunswick e Nova Scotia.

Ha aperto un concerto per la band canadese PUP e, in ultimo, ma non per importanza, suonato full band al Lost Evenings Festival di Frank Turner a Berlino, su invito del cantautore britannico, e in altri due concerti con The Open Cages nel sud della Germania.

Torna in Germania solista a fine Novembre e sempre solista affronta alcune date in Italia prima della fine dell'anno.

Ha appena finito di registrare il suo quarto album, che uscirà nel 2023.