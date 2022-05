Brescia: Festival dell'Europa al Carmine

Sabato 7 maggio, al Carmine di Brescia è in arrivo il Festival dell'Europa. Il programma della serata vedrà il quartiere coinvolto in varie iniziative dislocate nelle vie, vicoli e piazzette del quartiere. La festa si divide in vari palchi con l'accompagnamento musicale di deejays e musicisti, reading e mostre. Sarà una serata per festeggiare e ricordare i valori che hanno dato inizio al progetto di Unità europea.