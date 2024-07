Festa Radio Onda d'Urto: il programma dei concerti

Festa Radio, arriva l'edizione 2024. Il festival più atteso di Brescia torna in pista in Via Serenissima con 18 appuntamenti dal 7 al 24 agosto, grandi ospiti sul palco principale, gli storici palchi collaterali di Tenda Blu, Patchanka e Fiaska-Chiringuito, e poi dibattiti, presentazioni di libri, eventi per bambine e bambini, proposte gastronomiche per tutti i gusti.

La line up del palco principale

7 AGOSTO – TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI + GAB DE LA VEGA AND THE OPEN CAGES – rock & indie. Ingresso con sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20

8 AGOSTO – COLOUR HAZE (Germania) + HUMULUS – rock, psichedelia, stoner. Ingresso con sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20

9 AGOSTO – GBH (Gran Bretagna) + CALL THE COPS – punk, hardcore. Ingresso con sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20

10 AGOSTO – MARGHERITA VICARIO + ANNA CASTIGLIA – pop, electro, indie. Ingresso con sottoscrizione: 10 euro dalle ore 19

11 AGOSTO – GEMITAIZ – rap, hip hop. Biglietto SIAE: 30 euro dalle ore 19 ((prevendite disponibili, QUI O QUI )

12 AGOSTO – TREVES BLUES BAND & LOU MARINI + ZAC SCHULZE GANG (Inghilterra) + CROWSROADS – blues. Ingresso con sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20.

13 AGOSTO – VEGAS JONES + ELE A – hip hop. Ingresso con sottoscrizione: 10 euro dalle ore 19.

14 AGOSTO – WOLFMOTHER (Australia) + SUPERDOWNHOME – rock. Ingresso con sottoscrizione: 10 euro dalle ore 20.

15 AGOSTO – KAOS & DJ CRAIM + CLAVER GOLD + LA G – rap, hip hop. Ingresso con sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20.

16 AGOSTO 2024 – GOD IS AN ASTRONAUT (Irlanda) + SVETLANAS – post rock, space rock, electro rock. Ingresso con sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20.

17 AGOSTO 2024 – NEIMA EZZA + VALE PAIN + CHADIA – rap, trap, urban. Ingresso con sottoscrizione: 20 euro dalle ore 19.

18 AGOSTO 2024 – DUB FX (Australia) + GARRAPATEROS – dub, reggae, patchanka. Ingresso con sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20.

19 AGOSTO 2024 – EXODUS (Usa) + INSANITY ALERT (Austria) – metal. Ingresso con sottoscrizione: 15 euro dalle ore 19.

20 AGOSTO 2024 – TREESHA (Kenya / Germania) + MALASARTORIA MILANO feat MISTAMAN– reggae. Ingresso con sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20.

21 AGOSTO – SUBSONICA+ QUEEN OF SABA – electro, dance, rock. BIGLIETTO SIAE: 25 euro dalle ore 19 (prevendite disponibili QUI)

22 AGOSTO – MARLENE KUNTZ + AREA OPEN PROJECT + MASSIMO ZAMBONI & “ASSO” STEFANA – rock. Ingresso con sottoscrizione: 10 euro dalle ore 20.

23 AGOSTO – BIGMAMA + LEON FAUN – hip hop, electro-pop. Ingresso con sottoscrizione: 10 euro dalle ore 19.

24 AGOSTO – L’ENTOURLOOP (Francia) + FOREIGN DUBBERS – dancehall, hip hop, reggae. Ingresso con sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20.