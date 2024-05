La Festa dell’Opera tornerà a incantare Brescia sabato 8 giugno, dall’alba alla mezzanotte con oltre 50 eventi (gratuiti) diffusi in tutta la città e un'anteprima – in programma venerdì 7 giugno – con alcuni selezionati appuntamenti, che faranno pregustare l’atmosfera della kermesse.

Il grande festival dedicato all’Opera giunge alla sua 13esima edizione: anche stavolta, porterà pubblico e musica nei vasti spazi urbani delle piazze e delle strade, nei cortili privati, in alcuni luoghi del sociale e in sempre nuovi contesti, che accoglieranno i suoni e i colori dell’Opera nelle sue innumerevoli sfaccettature.



La città si trasformerà così in un vero e proprio teatro a cielo aperto: l'edizione di quest'anno e? dedicata alle celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini e per i 120 anni della sua Madama Butterfly, che – proprio a Brescia – trovò nel 1904 il suo primo trionfale successo. Sarà un'occasione imperdibile per scoprire l'Opera e la città di Brescia da nuovi e inaspettati punti di vista.