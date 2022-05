Brescia: Festa dell'Opera 2022

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

La Festa dell’Opera torna a incantare Brescia sabato 11 giugno, dall’alba alla mezzanotte con oltre 40 appuntamenti diffusi in tutta la citta? e una anteprima che si terrà venerdi? 10 giugno con alcuni selezionati appuntamenti che faranno pregustare l’atmosfera della Festa.

La grande kermesse dedicata all’Opera e? giunta alla sua undicesima edizione e finalmente – con le minori restrizioni legate alla pandemia – riporta il pubblico anche nei vasti spazi urbani delle piazze e delle strade, nei cortili privati, in alcuni luoghi del sociale e in nuovi contesti che per la prima volta accoglieranno i suoni e i colori dell’Opera nelle sue innumerevoli sfaccettature.