Nell'anno in cui Brescia è Capitale Italiana della Cultura, torna la Festa della Musica Europea, tra le più importanti in Italia e – dopo Parigi, Berlino e Londra – una delle più importanti del Vecchio Continente.Â

L'appuntamento è per sabato 24 giugno: in programma 80 palchi tra centro e periferia, che ospiteranno più di 650 gruppi (per un totale di oltre 3.500 artisti) e che, dalle 10 di mattina fino a mezzanotte, animeranno con musica e gioia l'intera città .Â

Si consolida e rafforza sempre più la collaborazione con locali, associazioni e consigli di quartiere, che parteciperanno alla festa allestendo un proprio palco e moltiplicando, così, l’effetto della festa sull'intera città .

Â