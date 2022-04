Brescia: Festa della Musica 2022

A Brescia la Festa della Musica si svolgerà il sabato 25 giugno 2022. Il 30 aprile, data di chiusura delle iscrizioni, sarà reso pubblico l’elenco di tutti i partecipanti in ordine d’iscrizione che, in caso di limitazioni per la pandemia, sarà l’unico criterio per determinare le partecipazioni effettive ai palchi. Scrivono gli organizzatori: "Faremo tutto il possibile, tenendo conto di quello che ci verrà consentito fare, per proporre un’altra grande edizione della Festa della Musica a Brescia".

Iscrizione sul sito nazionale specificando la città Brescia tramite questo link.

Dopo aver completato l'iscrizione sul sito nazionale, è necessaria l'iscrizione al gruppo sulla piattaforma di Brescia.