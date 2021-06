Brescia: Festa della Musica 2021

Dopo l’edizione annullata a malincuore del 2020, Festa della Musica Brescia torna a giugno per dare un segnale di speranza al mondo della musica e alla città, più che un “andrà tutto bene” un “ci siamo ancora, nonostante tutto”.

La scelta, sofferta, di annullare l’edizione del 2020 era nata da una serie di riflessioni che hanno accompagnato i mesi di consueta preparazione della festa, mesi evidentemente caratterizzati dal dolore e dalla preoccupazione generale: di certo, non un contesto da festeggiare. Questo 2021 sarà diverso, serve dare un segnale di ripartenza, di resistenza e di speranza.

La data prevista per Festa della Musica Brescia 2021 è il 19 giugno.

“Non è la Festa della Musica come l’abbiamo fatta e vissuta nel passato - racconta Jean- Luc Stote, presidente e direttore artistico dell’Associazione Festa della Musica Brescia - perché la giornata non potrà essere vissuta con le modalità che hanno sempre caratterizzato la nostra festa, con musica dal vivo e decine di migliaia di spettatori in tutta la città.”.

Per poter però dare una risposta al mondo della musica e ai suoi fan, in questi ultimi mesi, l’Associazione Festa della Musica Brescia ha lavorato al progetto di un nuovo sito web della Festa della Musica in collaborazione con NewMediaConsulting nella persona di Michele Saleri, uno spazio digitale dove (r)accogliere tutti gli artisti iscritti e poi presentarli con pagine di profilo dedicate. Quest’anno, nella fase di iscrizione, è stato richiesto ad ogni artista di aggiungere un link con un proprio contributo virtuale. Questo contributo verrà automaticamente visualizzato il giorno della festa e potrà essere di vario tipo. La scheda dell’artista ed il relativo contributo rimarranno in rete anche dopo il 19 giugno come storico ed archivio della musica bresciana e non.



La piattaforma “FESTA della MUSICA Brescia 2021”

Gli artisti iscritti ed il loro contributo potranno essere visualizzati sia tramite la pagina “mappa dei palchi” disseminati nella città, a cui verranno virtualmente assegnati, sia tramite la pagina “artisti”, dove verranno elencati in ordine alfabetico e potranno essere ricercati per nome, generi musicali, e tipologia.

In entrambi i casi il contributo virtuale dell’artista sarà accessibile dalle ore 10 di Sabato 19 Giugno, data ufficiale della Festa della Musica di Brescia 2021.



Gli artisti iscritti e i contributi inviati

La pagina di profilo degli artisti iscritti è già visibile nella sezione artisti, dove questi sono elencati in ordine alfabetico e sono ricercabili tramite nome, generi musicali, e tipologia, il loro contributo sarà accessibile dalle ore 10 di Sabato 19 Giugno, data ufficiale della Festa della Musica di Brescia. A breve gli artisti saranno anche assegnati alla “mappa” dei palchi abitualmente disseminati nella città, a cui verranno virtualmente assegnati.



EVENTI COLLATERALI

La difficile situazione sanitaria e le numerose restrizioni non ci hanno permesso di organizzare la “Festa” in presenza, tuttavia abbiamo deciso di promuovere e sostenere alcune iniziative portate avanti in autonomia da una serie di associazioni che da anni collaborano con la Festa e di considerarle parte integrante del palinsesto di quest’anno.



PRENOTAZIONI

Tramite il sito web sarà possibile prenotare il proprio posto a sedere per uno o più eventi correlati alla festa, la pagina delle prenotazioni sarà visibile sia dalla Home Page sia sotto la voce di menu “La festa”.

Basterà seguire le istruzioni in pagina, che prevedono la scelta di cosa prenotare, il num. di persone, e l’inserimento dei propri dati, per completare il processo di iscrizione, l’utente riceverà un codice di prenotazione unitamente ad alcune indicazioni utili da presentare all’ingresso della location.



Per gli eventi in collaborazione con altre entità/organizzazioni verranno spiegate le modalità da seguire per potersi prenotare o verrà fornito direttamente un link.