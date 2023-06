Sabato 3 e domenica 4 giugno, a Brescia è in programma la "Festa del quartiere Carmine", organizzata dall'associazione Carminiamo.

SABATO 3 GIUGNO

Dalle 19.00 aperitivi e cene sotto le stelle, con musica di sottofondo lungo le strade del Quartiere in collaborazione con i locali aderenti all’associazione Carminiamo.

Gli artisti che si esibiranno dalle 20.30 alle 23.30:

Palco1 - Via fratelli Bandiera

Carmen Town, Crivello e Casa del Popolo

Werk dj set

Fantastica Visione dj set

Palco 2 - Via Porta Pile

Lumi

Dj set by Pyydystakaa, minut, Pentele!!!

Palco 3 - via F.lli Bandiera

Osteria Croce bianca

Marco Cusmai dj set

Palco 4 - via Porta Pile

Sottoscala, Gughi e Paco Bar

Marco Stoppini One Man Band

Palco 5Â - via San Faustino

La torre cucina gourmet

Tbc

Palco 6Â - via delle Battaglie

Enotema e Il Ghiottone, Mixto e Bar D’altri

Cek Franceschetti, dj set by MBJ

Palco 7Â - via delle Battaglie

Belafonte

Dj set by Tanzlab ( Don Turbolento)

Palco 8 - Contrada Carmine

Box, Â Incipit e Santa Rita Tatuaggi

Federico Baracco By Clockbeats

dj set

Palco 9Â - Contrada del Carmine

Spine e Mesceria Selvatica

Palco (senza palco)

Paul Huster vs.Okki – Rocksteady Norther Soul. Sixities 100% Vinile

Palco 10 - via Battaglie

Bar Battaglie

Tecno & Jumpstyle Su Vinile con Luca

Palco 11 -Â Via Battaglie ang. Nino Bixio

Elda e Galleria dell’ombra

Cristian Galli aka Dj Cri One Selection

Palco 12 - Via Odorici ang. Contrada del Carmine

Artemis

Marco Bellebono dj set

DOMENICA 4 GIUGNO

Dalle 10.30 alle 22.00:

Mercatino del riuso, del riciclo e svuota-cantine. Una piccola iniziativa per la sopravvivenza del pianeta, in via delle Battaglie e Contrada del Carmine.

Contemporaneamente, si terrà "L'ho fatto tutto io - Edizione Carmine": fiera dell’autoproduzione e dell’artigianato artistico organizzata dall’associazione Le Fate Ignoranti

In questa edizione, in cui torna al Carmine grazie all’ospitalità dell’associazione Carminiamo, saranno presenti 23 stand. Gli espositori vengono da tutto il nord Italia e propongono abbigliamento, accessori per bimbi piccoli e per adulti, borse, ceramiche, lampade, oggettistica per la casa, creazioni con la carta, illustrazioni, gioielli realizzati con le tecniche più varie. L’associazione Le Fate Ignoranti promuove l’handmade e le piccole realtà che producono oggetti unici e creati con passione.