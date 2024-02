Brescia: Fabio Dondelli live a Enotema del Carmine

Dopo l'uscita del suo ultimo disco "Le persone che incontri", EP prodotto da Giovanni Ferrario e presentato al Teatro Idra a Brescia, Fabio Dondelli torna all' Enotema di via Battaglie con un repertorio che abbraccerà la sua produzione più recente e altri brani che hanno segnato il suo percorso artistico. Inizio concerto ore 21.30. Ingresso libero. Per informazioni: 333 139 7601