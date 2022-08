Brescia: Ecco i mostri, teatro canzone con Dellino Farmer

Dellino Farmer è un agrorapper attivo sulla scena musicale lombarda dal 2008. Agrorapper (o BioRapper) perché con ironia e una sana dose di fantasia è riuscito a far "traslocare" il genere Rap/Hiphop dalle periferie cittadine delle metropoli alle campagne più amene della pianura lombarda.



Pianure, però, non sempre verdi come in passato. Anzi, purtroppo sempre più cosparse di edifici abbandonati, cortine di capannoni spesso vuoti, centri commerciali che invecchiano a vista d'occhio, asfalto e cemento a profusione. Dellino ha cominciato a muoversi in questo ambiente, dove l'artificioso moderno si mischia con il caratteristico tradizionale, dove l'hamburger si mescola alla polenta, dove il verde diventa grigio smog.



Con

Dellino Farmer (Autore, interprete, regia).



Bocia (luci ed effetti).