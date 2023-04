Brescia: Dancing queen, Abba symphonic tribute show

Si festeggia il 50esimo compleanno degli ABBA, la leggendaria band svedese che ha scritto alcune tra le pagine più significative e indimenticabili nella storia della musica pop e della disco music di tutti i tempi, vendendo più di 400 milioni di album in soli dieci anni e battendo molteplici record mondiali. L’occasione sarà festeggiata il prossimo 24 maggio 2023 al Gran Teatro di Brescia con lo spettacolo Dancing queen – Abba symphonic Tribute Show. I biglietti su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i circuiti di vendita autorizzati con prezzi a partire da 34€+dp.





Dancing queen – Abba symphonic Tribute Show è uno spettacolare concerto sinfonico dedicato a celebrare uno dei più importanti gruppi di sempre, che ha saputo creare delle canzoni che fondono influenze disco e ballate struggenti, melodie tradizionalmente europee e innesti esotici, strumentazioni complesse e produzioni studiate con dettagli perfezionisti che sono riuscite a mettere d’accordo musicalmente gusti e generazioni trasversali in ogni angolo del mondo.



Da Waterloo a Chiquitita, passando per Mamma Mia, Knowing Me Knowing You, Fernando, Dancing Queen, Super Trouper, Gimme Gimme e tantissimi altri, Dancing queen – Abba symphonicTribute Show propone al pubblico un viaggio potente, emozionante e coinvolgente attraverso i grandi successi della leggendaria band svedese, riarrangiati in maniera magistrale per orchestra sinfonica e band.





Negli anni si sono susseguite decine e centinaia di progetti che hanno cercato di riproporre dal vivo la loro storia musicale; in questo caso non si tratta di un semplice tributo, ma di uno show a 360 gradi, una vera e fedele riproduzione dei dettagli che hanno caratterizzato e contraddistinto gli Abba e la loro storia: dai costumi pittoreschi ai video psichedelici, passando per una produzione luci altamente scenografica e spettacolare. In Dancing queen – Abba symphonic tutto è più che perfetto, anche la passione che esce dal palco e che si respirerà in teatro.