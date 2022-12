Brescia: concerto Rumi e San Francesco

Domenica 18 dicembre alle ore 17.30 nell’Auditorium del Santuario delle Grazie di Brescia, ingresso di via Calatafimi, si svolgerà il concerto “Rumi e San Francesco” dedicato alle parole del poeta mistico islamico Rumi e del mistico e poeta occidentale San Francesco. Un incontro tra due figure che hanno vissuto nella stessa epoca pur se in culture diverse, quella cristiana e quella islamica, che spesso erano in conflitto tra di loro. Lo spettacolo svelerà, attraverso le musiche e le letture di questi autori, la straordinaria consonanza poetica e l’armonia di accenti che uniscono e mettono in dialogo questi due mondi.



Sul palco il musicista iraniano Pejman Tadayon, voce e oud, l’Ensemble Arundel, cori e strumenti medievali, Barbara Pizzetti, voce recitante.