Brescia: seconda edizione del contest musicale Clockshow

Giovedì 18 maggio 2023 presso Carmen town la seconda edizione del Clockshow, il contest musicale di casa Clockbeats. Clockbeats music group e? una delle realta? piu importanti in Italia sul panorama musicale e tecnologico, con piu? di 8 studi in italia, un'orchestra e un team di professionisti affermati che spazia dalla musica all’informatica. La sua forza non è soltanto nel materiale tecnico che può offrire ai musicisti, ma anche, e soprattutto, nella community che vuole creare e che accoglierà ogni singola persona disposta a condividere la propria idea di musica. Clockbeats vanta numerose collaborazioni tra cui Mr.Rain, Enzo Dong, Lortex, Beauz, Coez e J-Ax

Per tutti musicisti, per chi ha talento e vuole esprimerlo, un’opportunita’ unica: la seconda edizione è aperta a tutti, chiunque può iscriversi al contest basta compilare il form a questo link. In palio più di 2000 euro di produzione e promozione: verranno selezionati solo 10 artisti. Iscrizioni entro il 15 maggio 2023.