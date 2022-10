Brescia: i Pink Floyd rivivono al Gran Teatro Morato con i Brit Floyd

Tornano in Italia i Brit Floyd, acclamati in tutto il mondo come The World’s Greatest Pink Floyd show! Nel tour mondiale che li porterà nella nostra penisola per una serie di concerti memorabili c’è anche l’appuntamento al Gran Teatro Morato di Brescia martedì 8 novembre 2022 (inizio ore 21:00). Biglietti disponibili su Ticketmaster e Ticketone.



Molto più che una semplice tribute band, i Brit Floyd portano sul palco quello che è considerato il più grande spettacolo live al mondo dedicato al mito dei Pink Floyd. Dal momento in cui accedi al concerto, parti per un viaggio emozionante: un’esperienza quasi sensoriale, perfettamente in sintonia con l’universo della storica band inglese. I dettagli sono curati minuziosamente, dalle musiche fino alle luci: tutto è perfettamente studiato per tirare indietro le lancette del tempo e farti rivivere l’emozione unica di un concerto dei Pink Floyd.



Dal loro esordio a Liverpool nel 2011, i Brit Floyd si sono esibiti in oltre 1000 spettacoli in giro per il mondo, con tour sold out in Europa, Nord e Sud America e Medio Oriente. I loro show sono stati ospitati in alcuni dei luoghi più iconici al mondo, tra cui la prestigiosa Royal Albert Hall di Londra, il maestoso Red Rocks Amphitheatre di Denver, lo storico Greek Theatre di Los Angeles e ‘The Showplace of the Nation’, il Radio City Music Hall di New York.



I Brit Floyd sono ormai un fenomeno globale: chi li ha visti, li ha amati. Non farti sfuggire l’occasione di immergerti nella meraviglia di un concerto dell’ultimo tour dei Pink Floyd nel 1994, ricreato fedelmente grazie uno schermo circolare, luci, laser e gonfiabili. Uno show imperdibile: provare per credere.