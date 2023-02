Brescia: "Dove nasce la voglia di cantare" nella Chiesa di San Francesco

Quattro cori, quattro diverse province, una sola passione: il canto.

Questa passione – unita ad una forte amicizia che si è creata fra il Coro Baitone di Edolo (BS), il Coro Angelo di Villongo (BG), il Coro Amici della Montagna di Origgio (VA) e il Coro Plinius femminile di Bottrighe (RO) – è stato il motivo che ci ha portato ad organizzare un’occasione per riunirsi e per far risuonare le nostre voci nell’armonia di una sola musica.

In particolare, visto che tra i quattro cori amici ve ne era uno bresciano e uno bergamasco, abbiamo pensato come meta ideale dell’evento proprio la città di Brescia in occasione di “Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura” in modo da poter ribadire anche in questa occasione l’unione e la collaborazione fra queste due anime lombarde.

Per rendere l’evento ancor più eccezionale e significativo – visto il profondo legame di questi quattro cori con i suoi canti – abbiamo deciso di invitare e rendere protagonista della serata Bepi De Marzi che ci delizierà presentando le sue poesie musicali che verranno messe in voce nella serata.

Infine, per contestualizzare al meglio questo evento speciale, è stata scelta la splendida Chiesa del 1300 di San Francesco d’Assisi che amplificherà le nostre voci innalzandole verso l’amore per la musica, la passione per il canto e la forte amicizia che lega queste 4 realtà corali.