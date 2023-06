Brscia: concerto d’arpa a lume di candela

Il fascino della musica più bella in una cornice ricca di storia e bellezza: la chiesa di San Cristo a Brescia. In questo luogo si accenderà la magia della musica: la musicista suonerà illuminata da centinaia di candele per creare un’esperienza di un concerto dal vivo multi sensoriale. Musicista Michela La Fauci.

Programma

– Romeo e Giulietta di N. Rota

– The Nightingale di D. Henson-Conant

– Medley di E. Morricone

– A thousand years di C. Perri

– River flows in you di Yiruma

– Clair de lune di C. Debussy

– Stairway to heaven dei Led Zeppelin

– Perfect di Ed Sheeran

– The Minstrel’s adieu to his native land di J. Thomas

– Can’t help falling in love di E. Presley

– What a wonderful world di L. Amstrong

– Somewhere Over the rainbow di H. Arlen

– Moon River di H. Mancini

– Nuvole Bianche di L. Einaudi

– Autumn leaves di J. Kosma

– Baroque flamenco di D. Henson-Conant

Prenotazione obbligatoria al link: https://lombardiasegreta.com/eventi/