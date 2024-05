Botticino: Zani&Friends per Ail

Nuovo evento per la band bresciana che dedica la passione della musica ad AIL, Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma. Al centro del concerto dell’11 maggio ci sarà la musica prog-rock, pop e fusion degli anni ’70 e ’80. Due ore di spettacolo per sostenere la ricerca scientifica contro i tumori del sangue dell’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma.

Come annunciato al pubblico lo scorso dicembre, la music band “Zani & Friends” apre il tour di concerti dedicati a sensibilizzare e a raccogliere fondi l’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, partner ufficiale dell’iniziativa.

La serata avrà luogo il prossimo sabato 11 maggio alle ore 21.00, al Teatro Centro Lucia di Botticino (BS) ed è la prima degli appuntamenti pianificati nei teatri di tutto il territorio, tra cui a giugno il Teatro Scientifico di Bibiena Mantova (MN), a settembre lo Spazio 89 di Milano, a ottobre il Teatro Ponchielli di Cremona, a Novembre al teatro Esoteric di Villafranca (VR), e altri ancora in via di conferma, per poi chiudere nuovamente a Brescia, con un concerto evento natalizio al Dis_Play.

L’obiettivo del progetto di solidarietà, fortemente voluto da Andrea Zanella, noto musicista bresciano, è molto chiaro: parlare alle persone attraverso la musica e sensibilizzarle su un tema molto importante per tutti, la salute.

Durante il concerto sarà proposta una selezione di brani storici dei Genesis, di Peter Gabriel, di Phil Collins, dei Pink Floyd, degli Yes, degli Emerson Lake and Palmer, della Premiata Forneria Marconi, dei New Trolls, del Banco del Mutuo Soccorso, ma anche dei Weather Report, gli Yellowjackets, gli Steps Ahead, Herbie Hancock, interpretati dagli Zani&Friends con la loro speciale ed unica sensibilità.