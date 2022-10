Botticino: Fearless, the best of Pink Floyd

Fearless -The best of PinK Floyd- è una band composta da quattro musicisti di grande esperienza (Gianpietro Casari -chitarre-, Riccardo Grotto -tastiere e voci-, Marco Freddi -batteria e percussioni-, Fabio Minari -basso e voci-) che propongono un nuovo progetto, declinando il classico concetto di "concerto" o di tributo in un'esperienza di ascolto e intrattenimento attraverso la presentazione di storia, aneddotica e "dietro le quinte" artistico relativo all'enorme catalogo musicale del quartetto di Cambridge: i Pink Floyd.



Si tratta di uno spettacolo che ripropone al massimo della fedeltà artistica le esibizioni dei Pink Floyd dell'era d'oro, ovvero quella a cavallo degli anni '70 , con particolare attenzione e riferimento alla resa dei tour di The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here e Animals.



L’esibizione sarà una rappresentazione artistica originale, non solo basata sull’immagine scenografica, ma che trascinerà il pubblico in un’esperienza di ascolto più intimistica, declinata su parole e musica.





Biglietto: € 6,00