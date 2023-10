Borgo San Giacomo: tributo ai Pinkfloyd e ai Ledzeppelin al Solebistrolive

Il progetto Alex Snipers nasce nel 2007, con la produzione del primo disco solista, intitolato "Slackness". Il disco presentava analogie con il lavoro di artisti come Sid Barret, Robyn Hitchock e Julian Cope. n seguito lo stesso anno usciva il mini-CD"Psaichedilia supernot", rock psichedelico .

Nel 2009 uscì il disco "When the snipers broke free", album di sole covers dei Pink Floyd. Nel 2010 era la volta del DVD live registrato ad Alessandria, "Magnesium proverbs", e nel 2012 usciva il live acustico Familiar to someone. Nel 2014 Alex cambia genere, dal Folk psichedelico al Rock indie, quindi come punti di riferimento la triade anni '80,Rem, Husker du, Dinosaur JR, escono un album""Accelerate" e 2 EP"Sea-tac" e "Whitey". Ad ora Alex scrive poesie e suona in circoli,teatri,locali e piazze. Al Solebistro concertino in austico voce e chitarra.