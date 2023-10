Borgo San Giacomo: concerto Angel Luis Galzerano

Aprire una porta e approdare in un luogo dove poter ascoltare le canzoni, gli strumenti e i ritmi dell'America Latina. Montevideo, Buenos Aires, la musica andina, i caraibi, la canzone d'autore, la canzone popolare, tutto in un unico incontro. Questo è l'obiettivo del concerto di Angel Luis Galzerano, che per l'occasione presenterà nuove composizioni proprie e nuove interpretazioni. Un vero viaggio lungo luoghi suggestivi e poetici attraverso l'America del sud. Il tutto nella magica cornice del Castello di Padernello.