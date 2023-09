Borgo San Giacomo: Gio Bontempi Live

Bontempi, classe 87' cantautore Bresciano autodidatta. Il progetto nasce nell' Aprile 2017, quando pubblica il suo primo singolo "Asfalto Kilometrico". Negli anni a seguire pubblica altri singoli e trova spazio nei live, soprattutto nel nord Italia fino ad arrivare ad aprire i concerti di Leo Pari, Eugenio Finardi, Giulio Wilson, Pietro Berselli, Diego Spagnoli e The Andre.

Il 21 Maggio 2021 esce Volare coi sogni distribuito da Artist First. La canzone è stata in rotazione su Raiisoradio raggiungendo il secondo posto dei passaggi.



Bontempi si definisce un cantautore dalle semplici parole. Durante il live spazierà attraverso cover di cantautori italiani di ieri e di oggi, intervallati dalle proprie canzoni originali.