Orzinuovi: la brass band bresciana Bigoyday aprirà i concerti dei Joker Out

La brass band BigoyDay, con sede a Orzinuovi (BS), ha vinto il concorso lanciato dalla band slovena Joker Out e avrà l'occasione di aprire le loro due date italiane, parte di un tour europeo. I Joker Out sono una band rock formatasi a Lubiana nel 2016 che ha raggiunto la fama internazionale grazie alla partecipazione all' Eurovision Song Contest 2023, dove hanno portato il brano Carpe Diem. A novembre 2023, annunciano il loro primo tour europeo, See You Soon – European Tour 2024, e a gennaio 2024 annunciano il contest “Open for Joker Out”, aperto a tutti gli artisti d'Europa. L'obiettivo è quello di dare la possibilità a band emergenti di aprire i loro concerti e sostenere quindi i musicisti locali. I BigoyDay, brass band di Orzinuovi, composta da 7 strumenti a fiato (Nicola Farina al sax tenore, Marco Macrì al sax baritono, Michele Lupo Pasini alla tromba, Sinuhé Piccioni al trombone, Simone Pedroni al susafono, Marco Targhetti all’euphonium e Fabrizio Riccardi al corno francese) e batteria, suonata da Michele Bordiga, partecipano subito a questa iniziativa e, il 22 febbraio, arriva l'annuncio.

I BigoyDay vincono il contest per l'Italia, assicurandosi il posto di opening act per i concerti a Milano e Padova. Gli appuntamenti sono fissati per il 27 marzo, presso i Magazzini Generali di Milano, e il 28 marzo, presso la Hall di Padova, venue che accolgono circa 1000 persone e che hanno ospitato artisti di alto calibro. Per la brass band bresciana questo è un altro successo, che si va ad aggiungere alla partecipazione, nel 2023, al TourMusicFest European Contest, durante il quale si sono classificati tra le 30 migliori band emergenti d'Italia. I concerti dei Joker Out non saranno però la prima esperienza come opening act per i BigoyDay, che il 26 luglio 2018 erano già stati invitati ad aprire il concerto della brass band americana Lucky Chops presso il Parco della Musica di Padova, in occasione di un tour mondiale.