Brescia: Festival "Jazz on the road"

La 18esima edizione del Festival "Jazz on the road" è in programma da venerdì 2 luglio a domenica 18 luglio 2021. Gli appuntamenti si terranno a Brescia e in provincia (Gussago e Padenghe sul Garda).

Si parte il 2 luglio con “It don’t mean a thing… Come funziona lo swing“ del musicologo Stefano Zenni, al Parco Le Terrazze di Gussago a cui si può accedere previa prenotazione obbligatoria.

I biglietti saranno acquistabili online su liveticket e www.jazzontheroad.net e saranno in numero limitato in ottemperanza delle norme anti-Covid vigenti.