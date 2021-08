Sulzano: Note in Piazza

In occasione del 25° anniversario della sua attività, il Corpo Musicale Cittadino di Sulzano organizza sabato 28 Agosto alle ore 21:00 in Piazza 28 Maggio a Sulzano il tradizionale appuntamento con il concerto. Dirige il Maestro Guido Poni con la collaborazione di Zero in Condotta Dance School.

Posti a sedere distanziati, gratuiti.

In caso di maltempo il concerto sarà rinviato.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...